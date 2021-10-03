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Происшествия3 октября 2021 13:03

В Екатеринбурге женщина выпала из окна десятого этажа

Ее госпитализировали в больницу
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

В центре Екатеринбурга днем, 3 октября, женщина выпала из окна десятого этажа. Об этом рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы. По их словам, женщина приземлилась на крышу ресторана и выжила. Ее госпитализировали в больницу.

- Она выпала из окна дома в центре, на улице Вайнера, возле торгового центра «Бум», - рассказали очевидцы.

Напомним, недавно в Арамили с переходного балкона шестого этажа выпала 16-летняя школьница. Девочка скончалась. По словам знакомых школьницы, перед смертью она общалась с молодым человеком, которого сотрудники полиции обнаружили плачущим в подъезде.

В Екатеринбурге женщина выпала с десятого этажа
Видео: читатель "КП"