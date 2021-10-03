Губернатор поддержал инициативу об учреждении статуса «Достояние Среднего Урала»

Присваивать статус будут эксперты, выбирая достойные из предложенных вариантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу об учреждении статуса «Достояние Среднего Урала». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. С такой идеей к главе региона обратились члены Общественной палаты.

- Есть такие ценности, которые очень точно характеризуют Свердловскую область, выделяют нас среди других регионов и территорий. Это хранители нашей самобытности и уникальности. И есть люди, которые их придумали, создали, воплотили, - написал губернатор. - Так, Павел Петрович Бажов и его сказы - навечно символ Среднего Урала. Как и горнозаводское наследие Демидовых или легендарная «тридцатьчетверка», или «Уральская рябинушка». В этом же ряду, безусловно, Свердловский рок-клуб, отряд «Каравелла» и его создатель Владислав Петрович Крапивин, волейбольная «Уралочка» и Николай Васильевич Карполь. Продолжать можно долго.

Евгений Куйвашев отметил, что предлагать свои варианты смогут все жители Свердловской области. Для этого на сайте Общественной палаты сделают специальный раздел. Присваивать статус будут эксперты, выбирая достойные из предложенных вариантов.

Итоги будут подводить каждый год в День образования Свердловской области, 17 января.