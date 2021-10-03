В Екатеринбурге полицейские разыскивают мужчину, угрожавшего ребенку молотком

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают мужчину, угрожавшего мальчику в одном из дворов Академического молотком. Как рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, сыщики опрашивают жильцов микрорайона, чтобы установить личность мужчины.

- Несмотря на то, что сообщений и заявлений по данному факту в органы внутренних дел не поступало, размещенный в соцсетях видеоролик послужил основанием для того, чтобы зарегистрировать эту информацию, - рассказал Валерий Горелых. - Проверочные мероприятия сейчас проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального УВД, на чьей подведомственной территории зафиксирован этот инцидент.

Он отметил, что полицейские рассматривают версию, что мужчина мог неадекватно среагировать на детей, так как кто-то из них обидел его ребенка.

Также Валерий Горелых обратился к горожанам и попросил тех, кому что-либо известно об инциденте и мужчине, угрожавшем мальчику, сообщать об этом по единому телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области по телефону 8 (343) 358-71-61. Информацию можно передать сотрудникам полиции, в том числе и конфиденциально.