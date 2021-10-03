Двух девочек из Екатеринбурга, найденных в Челябинске, положили в больницу

Девочек отвезли в больницу, чтобы медики проверили их состояние здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух девочек из Екатеринбурга, найденных полицией в кафе в Челябинске, положили в больницу на обследование.

- Визуальных признаков, что подруги подверглись какому-либо насилию, нет. Чтобы это установить и комплексно обследовать на предмет состояния здоровья, обеих любительниц экстремальных путешествий поместили в одну из клиник Екатеринбурга, где они сейчас и находятся. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Напомним, школьницам, сбежавшим из дома, помогал мужчина – житель Березовского, подобравший их на дороге. Оказалось, что он был ранее судим за наркотики. В отделении полиции, куда девочек доставили из Челябинска, они рассказали, что со стороны мужчины никакому насилию они не подверглись.

Валерий Горелых также рассказал, что девочки познакомились примерно год назад. У обеих непростая судьба. Одна живет с бабушкой на Уралмаше, однако опекуном является ее отец. Ее подруга живет с мамой, которая злоупотребляет алкоголем, отец умер.