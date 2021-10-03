Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2021 9:23

Двух девочек из Екатеринбурга, найденных в Челябинске, положили в больницу

В медучреждении школьниц обследуют
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девочек отвезли в больницу, чтобы медики проверили их состояние здоровья

Девочек отвезли в больницу, чтобы медики проверили их состояние здоровья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух девочек из Екатеринбурга, найденных полицией в кафе в Челябинске, положили в больницу на обследование.

- Визуальных признаков, что подруги подверглись какому-либо насилию, нет. Чтобы это установить и комплексно обследовать на предмет состояния здоровья, обеих любительниц экстремальных путешествий поместили в одну из клиник Екатеринбурга, где они сейчас и находятся. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Напомним, школьницам, сбежавшим из дома, помогал мужчина – житель Березовского, подобравший их на дороге. Оказалось, что он был ранее судим за наркотики. В отделении полиции, куда девочек доставили из Челябинска, они рассказали, что со стороны мужчины никакому насилию они не подверглись.

Валерий Горелых также рассказал, что девочки познакомились примерно год назад. У обеих непростая судьба. Одна живет с бабушкой на Уралмаше, однако опекуном является ее отец. Ее подруга живет с мамой, которая злоупотребляет алкоголем, отец умер.