На Ботанике загорелся автокран

На место пожара выезжали семь пожарных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге, на Ботанике, 3 октября, загорелся автокран. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области. Пожар произошел на территории стройплощадки на улице Крестинского.
- В 09:49 поступило сообщение о возгорании автокрана. В тушении были задействованы 2 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава, - рассказали в МЧС «КП-Екатеринбург».
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади шесть квадратных метров. К счастью, во время возгорания никто не пострадал.
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