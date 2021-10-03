В Харитоновском парке обнаружен труп мужчины

Фото: читатель "КП"
В Харитоновском парке утром, 3 октября обнаружили труп мужчины. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали очевидцы. Также об этом сообщается в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
- Утро 7:00, Харитоновский парк, труп мужчины, причины не известны, раздет, возможно утонул, - рассказал подписчик.
На месте работает полиция. Мы запросили комментарий в следственном комитете.
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