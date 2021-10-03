В Екатеринбурге завершены поиски пропавшего шестилетнего мальчика

Поисками ребенка занимались волонтеры и полицейские Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге завершены поиски шестилетнего Никиты Ибатулина, пропавшего 2 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Найден, жив, - написали волонтеры.

Напомним, о пропаже Никиты стало известно вечером, 2 октября после того, как поисковый отряд «Прорыв» опубликовал ориентировку. В ней помимо основных примет и одежды в которой он пропал, было указано, что мальчик нуждается в медицинской помощи. Ребенка искали волонтеры и сотрудники полиции.