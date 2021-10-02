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Происшествия2 октября 2021 19:18

В Екатеринбурге на улице Турбинной загорелось бесхозное строение

Огонь охватил 50 квадратных метров
Анастасия ШИПИЦИНА
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В тушении пожара задействованы семь человек и две единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В тушении пожара задействованы семь человек и две единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Турбинной начался пожар. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Там на площади 50 метров квадратных горит бесхозное строение, - рассказали в ведомстве.

В тушении пожара задействованы семь человек и две единицы техники. В ГУ МЧС по Свердловской области заверили, что угрозы распространения огня нет. Пострадавших в пожаре тоже нет.

Ранее, в ночь на 2 октября в Екатеринбурге на улице Победы загорелась пятиэтажка. Огонь охватил три квадратных метра в одной из квартир и повредил имущество. борьбе с огнем участвовали 17 человек и четыре единицы техники. До прибытия пожарных из дома эвакуировались два человека. Спасатели вывели еще одного по лестницам.

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В Екатеринбурге на улице Турбинной загорелось бесхозное строение
В Екатеринбурге на улице Турбинной загорелось бесхозное строение
Видео: сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»