В Серове полицейские нашли вора велосипеда по отпечаткам пальцев

Мужчина продолжал кататься на велосипеде, пока к нему не пришла полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове полиция нашла вора велосипеда по отпечаткам пальцев. Теперь его дело передано в суд, сообщает МО МВД России «Серовский».

- В начале сентября 2021 года в дежурную часть полиции Серова поступило заявление от местного жителя 1978 года рождения о том, что неизвестный похитил из подъезда дома на улице Ленина принадлежащий ему велосипед, - говорится в сообщении.

Пропавший велосипед марки Stern оценили больше чем в 11 тысяч рублей. Полицейские приехали на место происшествия. Эксперт-криминалист нашел следы пальцев рук. Отпечатки пробили по базе и установили, что они принадлежат 32-летнему местному жителю, у которого раньше уже были проблемы с законом.

Правоохранители доставили его в отдел. Полиция выяснила, что в день пропажи велосипеда мужчина пришел в подъезд дома на улице Ленина к своей знакомой. Он был пьян. Женщина не пустила его в квартиру. Тогда местный житель расположился в подъезде.

Когда мужчина заметил велосипед, он пережег провод, который фиксировал транспорт. Обвиняемый сел на велосипед и уехал. Он спрятал его в проулке между домами на улицах Орджоникидзе и Герцена. Мужчина продолжал кататься на велосипеде, пока к нему не пришла полиция.

Транспорт изъяли и отдали владельцу. На местного жителя завели дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

Он уже привлекался к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача и к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, в отношении местного жителя расследовано и направлено в суд уголовное дело о хранении наркотических средств.

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