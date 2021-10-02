В Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик

Ребенка ищут волонтеры и полицейские. Фото: сообщество «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв»

В Екатеринбурге пропал шестилетний Никита Ибатулин. Его ищут волонтеры и полиция, сообщает поисковый отряд «Прорыв».

Мальчик пропал 2 октября. Ребенок нуждается в медицинской помощи. На момент исчезновения он был одет в серую кофту в черный ромб, темное трико и серые зимние сапоги.

Фото: сообщество «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв»

Приметы:

Рост: 116 см

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: карие

Цвет волос: темно-русые

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-то информацией о пропавшем ребенке, звонить по номеру 8 900 044 02 20. Также можно обратиться в УМВД по Екатеринбургу ОП № 8 по телефону 8 (343) 356-42-08.