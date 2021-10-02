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Общество2 октября 2021 16:50

В Екатеринбурге перекрыли съезд на ЕКАД в сторону Кольцово

Движение транспорта закрыли из-за установки шумозащитных экранов
Анастасия ШИПИЦИНА
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Дорога будет закрыта до 22 октября

Дорога будет закрыта до 22 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 октября, утром перекрыли съезд трассы Р-351 «Екатеринбург – Тюмень». Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в «Уралуправтодоре».

- На автодороге Р-351, километр 15, начаты работы по устройству шумозащитных экранов на съезде ЕКАД, - говорится в сообщении.

Фото: «Уралуправтодор»

Фото: «Уралуправтодор»

Съезд закрыли до 22 октября. Однако движение транспорта на этом участке могут открыть и раньше, 15 октября.

Ранее стало известно, что до октября перекроют съезд с Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) на федеральную трассу М-5 «Урал». Ограничили движение на 192 километре из-за работ по устройству съездов, примыкания на ЕКАД. Движение транспорта по Челябинскому тракту было организовано по одной полосе в сторону Екатеринбурга.