На трассе Екатеринбург-Курган произошло ДТП с тремя машинами

По предварительным данным, один из водителей заснул за рулем. Фото: скриншот видео сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На трассе Екатеринбург-Курган произошла авария с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

- Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в сторону Кургана, по предварительным данным, уснул за рулем, - говорится в сообщении.

Hyundai с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся по касательной с грузовиком и машиной «ВАЗ». От удара при столкновении Hyundai опрокинулся.

В ДТП пострадал водитель Hyundai, который проживает в Кургане. У него сотрясение головного мозга и ушиб колена. Мужчина отказался ехать в больницу.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что водителям нужно соблюдать правила дорожного движения. А также нельзя садиться за руль в утомленном и болезненном состоянии.