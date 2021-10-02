На Урале объявили первую степень опасности из-за загрязнения воздуха

Смог уже накрывал Урал с 21 по 26 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили о первой степени опасности из-за загрязнения атмосферного воздуха в Свердловской области. Регион накроет смог. Об этом сообщает Уралгидромет на своем сайте.

Предупреждение будет действовать с 20:00 1 октября до 20:00 4 октября. В этот период будут неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Также со 2 по 5 октября будет действовать метеорологическое предупреждение. В эти дни местами на юго-востоке Свердловской области будет высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого класса. Синоптики опасаются лесных пожаров.

Ранее, 21 сентября, синоптики уже выпускали предупреждение о смоге на Урале. В тот день регион затянуло туманом. Неблагоприятные метеорологические условия действовали до конца недели, 26 сентября.