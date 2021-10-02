В Екатеринбурге на Уралмаше загорелась пятиэтажка

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 03:42. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В ночь на 2 октября в Екатеринбурге на улице Победы загорелась пятиэтажка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади три квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на пятом этаже, - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 03:42. В борьбе с огнем участвовали 17 человек и четыре единицы техники. До прибытия пожарных из дома эвакуировались два человека. Спасатели вывели еще одного по лестницам.

Пожар произошел в одной из квартир в доме на улице Победы, 36. Фото: сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Огонь удалось локализовать в 03:52. Открытое горение ликвидировали в 03:55. Проливку и разбор сгоревших конструкций закончили к 05:14.

По данным сообщества «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», пожар произошел в одной из квартир в доме на улице Победы, 36.