За день в Екатеринбурге произошло два ДТП с детьми

Сотрудники ГИБДД сделали на местах аварий все замеры и составили документы. Фото: отделение пропаганды городского ГИБДД

В Екатеринбурге 1 октября произошло две аварии, в которые попали дети. В обоих случаях несовершеннолетние выбежали на проезжую часть, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

- Первое ДТП произошло около 17:00 часов напротив дома № 42 по улице Заводская, - говорится в сообщении.

Машина Suzuki ехала по улице Заводской со стороны в сторону улицы Металлургов. Восьмилетняя девочка в этот момент перебегала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Она появилась из-за стоящих в попутном направлении машин в зоне видимости регулируемого перекрестка. Водитель сбил ребенка. Девочку доставили в больницу. У нее ушиб правой.

За рулем Suzuki была 38 – летняя женщина. Ее стаж вождения составляет 14 лет. Сотрудникам ГИБДД она рассказала, что ехала со скоростью 40-50 километров в час. По ее словам, проезжая дом № 42 на улице Заводской, неожиданно с левой стороны выбежала девочка и ударилась о левое крыло машины.

Вторая авария произошла в 18:20 напротив дома № 57 по улице Стачек. Водитель машины Hyundai Accent ехал по улице Войкова в сторону улицы Стачек. Водитель наехал на 13-летнбю девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за стоящей в попутном направлении машины. Ребенка доставили в больницу с ушибом правого колена.

За рулем автомобиля был 26-летний мужчина. Его стаж вождения составляет три месяца. По его словам, он ехал со скоростью примерно 30-40 километров в час. Водитель утверждает, что , проезжая дом № 57 по улице Стачек, неожиданно справой стороны на дорогу выбежала девочка. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Сотрудники ГИБДД сделали на местах аварий все замеры и составили документы. По фактам ДТП проводится дознание.

Обе девочки в момент аварий были без сопровождения взрослых. Правоохранители проверят образовательные организации, в которых обучаются несовершеннолетние, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дорог. Кроме того, материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.