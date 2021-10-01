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Общество1 октября 2021 20:34

Уральскому Федеральному университету грозит отмена массовых мероприятий из-за пандемии

В ВУЗе отметили, что с начала учебного года здесь зарегистрировали уже 147 случаев COVID-19
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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На дистанте сейчас 34 академические группы и два класса вузовского лицея

На дистанте сейчас 34 академические группы и два класса вузовского лицея

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Уральский Федеральный университет может лишиться проведения всех массовых мероприятий на территории высшего учебного заведения из-за роста заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. В пресс-службе ВУЗа отметили, что с начала учебного года в УрФУ зарегистрировали уже 147 случаев COVID-19, 91 из них приходится на студентов.

- На дистанте сейчас 34 академические группы и два класса вузовского лицея. Лист ожидания на вакцинацию в университетской медсанчасти пуст, при этом сотрудники МСЧ и здравпунктов готовы делать прививки не менее 500 студентам в неделю, - сообщает пресс-служба УрФУ.

Какие именно мероприятия могут попасть под запрет, не уточняется. Напомним, ранее стало известно, что в регионе ввели обязательную вакцинацию. Постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. На данный момент это касается работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.