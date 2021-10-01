В Екатеринбурге мужчина, потеряв телефон, лишился денег с банковской карты

Задержанным оказался житель 26-летний житель Серова. Он полностью сознался в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина нашел мобильный телефон и вместо того, чтобы попытаться вернуть его законному владельцу, перевел с карты, привязанной к гаджету, на свой счет почти 10 тысяч рублей. В полицию обратился 61-летний мужчина, он заявил, что потерял свой мобильный в районе Шарташа, а чуть позже с него списали 9.5 тысяч рублей.

- Задержанным оказался житель 26-летний житель Серова. Он полностью сознался в содеянном и сообщил полицейским, что нашел телефон потерпевшего на улице, воспользовался чужим устройством и посредством мобильного банка осуществил перевод, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. Потерянный гаджет изъяли и приобщили к материалам дела.