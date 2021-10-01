«Автомобилист» на выезде проиграл магнитогорскому «Металлургу»

«Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга на выезде продлил серию своих поражений до четырех матчей, уступив магнитогорскому «Металлургу». Встреча, проходившая в Челябинской области завершилась со счетом 4:2.

Хозяева площадки открыли счет уже на 56 секунде первого периода, отличился нападающий Анатолий Никонцев, на 16 минуте форвард Николай Голдобин удвоил преимущество своей команды. Игрок «Автомобилиста» Брукс Мэйсек свел преимущество южноуральцев до минимума, а следующий гол пришлось ждать полтора периода.

На 46 минуте «Металлург» усилиями Максима Карпова увеличил разницу в счете, а Джесси Блэкер вновь попытался вернуть клуб из Екатеринбурга в игру. Однако на последней минуте Семен Кошелев установил окончательный счет матча, забросив шайбу в пустые ворота.

«Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции, однако у их ближайшего преследователя в лице омского «Авангарда» три игры в запасе.