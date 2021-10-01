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Происшествия1 октября 2021 19:19

В Алапаевске местный отдел полиции затопило кипятком во время пуска тепла

Инцидент произошел из-за подрядчика, занимавшегося ремонтом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Пострадала служебная документация, также залило служебные компьютеры

Пострадала служебная документация, также залило служебные компьютеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске во время пуска отопления местное отделение полиции затопило кипятком. Горячая вода хлынула в несколько кабинетов, пострадала служебная документация, также залило служебные компьютеры. Инцидент произошел из-за подрядчика, занимавшегося ремонтом служебных помещений, и компании, осуществляющей запуск тепла.

- К большому сожалению, это не фейковая новость. Такой инцидент действительно имел место. Как заверило меня руководство ОМВД Алапаевска, на деятельности подразделения эта краткосрочная неприятность существенным образом не отразилась, - заявил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, последствия потопа были оперативно устранены. В настоящее время по данному факту региональным главком МВД проводится служебная проверка. Напомним, ранее стало известно, что в Сысерти в отделении полиции умерла женщина, которую подозревали в краже бутылки водки в магазине. Инцидент произошел еще 26 сентября.

В Алапаевске во время пуска отопления местное отделение полиции затопило кипятком
Горячая вода хлынула в несколько кабинетов, пострадала служебная документация, также залило служебные компьютеры. Инцидент произошел из-за подрядчика, занимавшегося ремонтом служебных помещений, и компании, осуществляющей запуск тепла. Видео: читатель "КП"