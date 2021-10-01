В Алапаевске местный отдел полиции затопило кипятком во время пуска тепла

Пострадала служебная документация, также залило служебные компьютеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске во время пуска отопления местное отделение полиции затопило кипятком. Горячая вода хлынула в несколько кабинетов, пострадала служебная документация, также залило служебные компьютеры. Инцидент произошел из-за подрядчика, занимавшегося ремонтом служебных помещений, и компании, осуществляющей запуск тепла.

- К большому сожалению, это не фейковая новость. Такой инцидент действительно имел место. Как заверило меня руководство ОМВД Алапаевска, на деятельности подразделения эта краткосрочная неприятность существенным образом не отразилась, - заявил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, последствия потопа были оперативно устранены. В настоящее время по данному факту региональным главком МВД проводится служебная проверка. Напомним, ранее стало известно, что в Сысерти в отделении полиции умерла женщина, которую подозревали в краже бутылки водки в магазине. Инцидент произошел еще 26 сентября.