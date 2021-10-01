В Нижнем Тагиле неизвестные разбили окно и устроили пожар в пустой квартире

Фото: ГУ МЧС по свердловской области

В Нижнем Тагиле на пожар в пустой квартире на Ленинградском проспекте выезжали сотрудники полиции. Спасатели получили сигнал о возгорании ночью в 02:30 по местному времени. Как оказалось, на пложади в три квадратных метра вспыхнула мебель в жилом помещении. Об этом пишет местное издание TagilCity.

- Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных масок спасены 8 человек, в том числе два ребенка. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 14 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Когда пожарные осмотрелись на месте происшествия, они поняли, что в квартире никого не было, в помещении разбито окно и разбросаны вещи, после этого они вызвали наряд полиции. Известно, что квартиру хозяева сдавали в аренду.