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Общество1 октября 2021 18:23

В Нижнем Тагиле прокуратура проверила больницу, в которой сотрудники жаловались на главного врача

Медики утверждали, что их коллег вынуждали уволиться
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Единственное, к чему у прокуратуры были вопросы, это увольнение прежнего главного врача

Единственное, к чему у прокуратуры были вопросы, это увольнение прежнего главного врача

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура пришла с проверкой в городскую больницу № 1, работники которой пытались уволить главного врача и вернуть прежнее руководство. Сотрудники ведомства искали подтверждение словам сотрудников, которые утверждали, что меньше, чем за полгода, из медицинского учреждения уволились больше 100 человек.

Проверка кадровых документов показала и получения объяснений от уволившихся сотрудников показала, что к уходу с работы их никто не принуждал, объективного подтверждения о вынужденных увольнениях не найдено.

- Однако в медучреждении выявлены нарушения санитарных норм: несоблюдение масочного режима, ненадлежащая организация сбора и утилизации отходов, дефекты отделки стен и другие, - делится на странице в социальных сетях депутат Госдумы Алексей Балыбердин.

Единственное, к чему у прокуратуры были вопросы, это увольнение прежнего главного врача. По мнению ведомства, его уход был нарушением законодательства, в суд подан иск об его восстановлении.