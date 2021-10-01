В Екатеринбурге Макаровский мост вновь закроют на выходные

В «Гортрансе» уточнили, что проезд будет закрыт по улице Челюскинцев от Луначарског Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожные рабочие вновь перекроют движение транспорта на Макаровском мосту в ближайшие выходные. Планируется, что ограничения начнут действовать с 21:00 1 октября и продлятся до 05:00 4 октября. Объехать закрытый участок автолюбители могут по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

В «Гортрансе» уточнили, что проезд будет закрыт по улице Челюскинцев от Луначарского до остановки «Дворец Молодежи». Ограничения коснутся трех маршрутов общественного транспорта. Трамваи №3 и 23 изменят схему своего движения, а №7 и вовсе будет отменен.

Напомним, движение по Макаровскому мосту планируют открыть к 15 октября. Об этом мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал после объезда объектов городской улично-дорожной сети. Сейчас на путепроводе монтируют очистные сооружения и формируют пешеходные тротуары.