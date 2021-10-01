В Сысерти в отделении полиции умерла женщина, укравшая из магазина бутылку водки

Во время обхода камер задержанную обнаружили без признаков жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти в отделении полиции умерла женщина, которую подозревали в краже бутылки водки в магазине. Инцидент произошел еще 26 сентября. 51-летнюю местную жительницу доставил наряд Росгвардии, ее поместили в специальное помещение, составили протокол, после чего должны были доставить ее в суд.

- Дама жаловалась на боль в груди. Правоохранители вызвали ей бригаду скорой помощи, которая сделала гражданке укол. Госпитализировать 51-летнюю женщину не стали. Во время последующего обхода камер задержанную обнаружили без признаков жизни, - рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Прибывшие на место медики установили, что она скончалась от острой сердечной недостаточности. Сейчас в отделении проводится проверка. Кстати, погибшая и ранее попадала в поле зрения полиции, она была судима за кражи и нанесение побоев.