Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 16:50

Евгений Куйвашев объяснил, стоит ли жителям Академического ждать строительство нового ФОКа

Специалисты работают над проектом Академии детского и юношеского творчества
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
К главе региона обратились местные жители

К главе региона обратились местные жители

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области рассказал, появится ли современный физкультурно-оздоровительный комплекс с закрытой ледовой ареной в Академическом районе. К главе региона обратились местные жители, которые заявили, что именно этого спортивного объекта им не хватает для комфортной жизни. Евгений Куйвашев заметил, что понимает горожан.

- Желание жителей иметь в шаговой доступности всю инфраструктуру – от магазинов до детских садов и ФОКа – понятное и правильное. Сейчас здесь построены девять воркаут площадок и 27 спортивных кортов, - написал губернатор в своем Instagram.

Евгений Куйвашев заявил, что в настоящее время девелоперы вместе профильными специалистами работают над проектом Академии детского и юношеского творчества, которая появится в самом центре города.