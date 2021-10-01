Евгений Куйвашев объяснил, стоит ли жителям Академического ждать строительство нового ФОКа

К главе региона обратились местные жители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области рассказал, появится ли современный физкультурно-оздоровительный комплекс с закрытой ледовой ареной в Академическом районе. К главе региона обратились местные жители, которые заявили, что именно этого спортивного объекта им не хватает для комфортной жизни. Евгений Куйвашев заметил, что понимает горожан.

- Желание жителей иметь в шаговой доступности всю инфраструктуру – от магазинов до детских садов и ФОКа – понятное и правильное. Сейчас здесь построены девять воркаут площадок и 27 спортивных кортов, - написал губернатор в своем Instagram.

Евгений Куйвашев заявил, что в настоящее время девелоперы вместе профильными специалистами работают над проектом Академии детского и юношеского творчества, которая появится в самом центре города.