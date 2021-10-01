До 1 декабря в Свердловской области должны привить от коронавируса 1 миллион 300 тысяч человек

В Свердловской области с 1 октября введена обязательная вакцинация от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После введения обязательной вакцинации в Свердловской области в оперативном штабе рассказали, сколько жителей региона должны привиться в течение следующих двух месяцев.

- Привить за октябрь и за ноябрь надо в пределах 1 миллиона 300 тысяч человек, - рассказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - К 1 декабря, надеемся, выйдем на 60% привитости населения.

Добавим, что в данный момент в Свердловской области уже есть 600 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса.