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Общество1 октября 2021 16:35

До 1 декабря в Свердловской области должны привить от коронавируса 1 миллион 300 тысяч человек

В этом случае защиту от COVID-19 будут иметь 60% населения региона
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области с 1 октября введена обязательная вакцинация от COVID-19.

В Свердловской области с 1 октября введена обязательная вакцинация от COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После введения обязательной вакцинации в Свердловской области в оперативном штабе рассказали, сколько жителей региона должны привиться в течение следующих двух месяцев.

- Привить за октябрь и за ноябрь надо в пределах 1 миллиона 300 тысяч человек, - рассказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - К 1 декабря, надеемся, выйдем на 60% привитости населения.

Добавим, что в данный момент в Свердловской области уже есть 600 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса.