Власти Свердловской области объяснили, почему врачи не попали в список тех, кто обязан вакцинироваться

Медики в Свердловской области вакцинированы на 86%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сегодня, 1 октября, подписал постановление об обязательной вакцинации от COVID-19. В ближайшие два месяца привиться должны работники образования, сферы обслуживания, а также те, кто находится на государственной и муниципальной службе, в органах власти и местного самоуправления. Но в этом списке нет врачей. В оперативном штабе объяснили, почему так получилось.

- Процент вакцинации среди медиков самый высокий. Медики вакцинированы на 86%. Мы не считаем необходимым вводить дополнительные меры, стимулирующие вакцинацию среди них, - прокомментировал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

Добавим, что также в Свердловской области вводятся зоны, свободные от коронавируса. Попасть в них можно будет только по предьявлении QR-кода.