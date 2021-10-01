Крышу в доме на Мичурина, где произошел пожар, начнут ремонтировать в конце октября

В подъезде жилого дома расклеены объявления, в которых указаны сроки ремонта кровли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что крупный пожар оставил без крыши над головой жителей дома на Мичурина № 98. Сейчас от дождя ее защищают лишь многочисленные баннеры. Впрочем, это не спасает жильцов от протечек после дождей. Поэтому они вынуждены выходить на крышу и самостоятельно вычерпывать с баннеров воду. В квартирах на пятом этаже сырость, а не стенах и потолках появилась плесень.

В подъезде жилого дома расклеены объявления, в которых указаны сроки ремонта кровли до декабря 2021 года. Но, по словам жильцов, они ни разу за все время не видели на крыше ремонтников. На официальный запрос редакции в УК ответили, что 27 сентября проектная документация по капремонту крыши была направлена в региональный фонд. А сами ремонтные работы начнут только в конце октября этого года.

- По словам представителей регионального фонда, подрядная организация должна приступить к капитальному ремонту кровли в конце октября 2021 года, после заключения соответствующего договора и приобретения необходимых материалов для производства работ. Ориентировочный срок проведения капитального ремонта кровли составит 3 месяца с начала работ, - сообщили в управляющей компании Октябрьского района.

Кроме того, в УК пояснили, что администрация Октябрьского района решила вопрос с предоставлением жилья в маневренном фонде. Собственники, нуждающиеся в жилье должны обратиться с заявлением в отдел по расчету и распределения жилья в районную администрацию. Всю информацию о проделанных работах жители Мичурина могут получить в УК и в фонде капремонта.