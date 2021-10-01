Жителя Екатеринбурга будут судить за кражу 58 млн рублей на госконтрактах

На екатеринбуржца завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 59-летнего жителя обвиняют в мошенничестве с госконтрактами. Он похитил 58,9 миллиона рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
По данным следствия, обвиняемый вместе со свои сообщником, на которого заведено отдельное уголовное дело, занимались мошенничеством с апреля 2010 по октябрь 2013 года. Они участвовали в торгах, которые проводило федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд развития инноваций).
- В случае победы в торгах и заключения с подконтрольными им организациями контрактов злоумышленники обеспечивали изготовление заведомо ложных, не соответствующих действительности документов о понесенных затратах на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, - говорится в сообщении прокуратуры.
Полученные деньги от госконтрактов обвиняемый и его сообщник похищали. Житель Екатеринбурга украл у Фонда развития инноваций 33,9 миллиона рублей.
Также в ноябре 2013 года обвиняемый представил заведомо ложные документы о затратах на приобретение оборудования, модернизацию производства и разработку бизнес-проекта. Таким образом он украл у Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 25 миллионов рублей.
На екатеринбуржца завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Дело передали в суд.
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