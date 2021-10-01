В оперативном штабе Свердловской области объяснили, что будет тем, кто не поставит прививку от коронавируса

За сутки в Свердловской области подтвердился еще 533 случай COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 1 октября, на Среднем Урале ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для тех, кто работает в сферах образования, обслуживания, а также находится на государственной и муниципальной службе. Постановление об этом подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. Также сегодня в оперативном штабе объяснили, какое наказание ждет тех, кто должен привиться, но не сделает этого.

- Сроки для вакцинации определены главным санитарным врачом области. Если говорить о двухкомпонентных вакцинах, то в течение первого месяца нужно ввести первый компонент, в течение второго – второй, - прокомментировал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. – За вакцинацию сотрудников отвечают руководители учреждений. Если в течение месяца сотрудник не ввел первый компонент, то руководитель обязан отстранить его от работы, либо перевести на дистанционную деятельность.

Также в течение следующей недели в Свердловской области собираются начать создавать зоны, свободные от коронавируса. Попасть в них можно будет лишь по предъявлении QR-кода, подтверждающего, что человек вакцинировался от коронавируса, либо уже переболел им.