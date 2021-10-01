Профессор уральского вуза подарила мошенникам 2,6 миллиона рублей

Пенсионерка слышала раньше о таких схемах мошенничества, но на нее было оказано психологическое воздействие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 70-летняя профессор вуза отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает городское УМВД.
Профессор рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником центрального офиса банка. Злоумышленник сообщил пенсионерке о задержании мошенника, который якобы оформил от ее имени доверенность на право управления ее деньгами и всем имуществом. Кроме того он заявил, что на женщину оформили несколько кредитов. Преступник убедил профессора, что ей нужно перевести свои сбережения на «безопасные» счета и оформить «зеркальные» займы.
- Затем потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из силовых ведомств, который подтвердил ранее переданную от «финансового специалиста» информацию, и по данному факту проводится соответствующее расследование, - говорится в сообщении УМВД по Екатеринбургу.
Пенсионерка выполнила указания злоумышленников и сняла сбережения на сумму 485 тысяч рублей. Также она оформила кредиты в крупных банках. После того, как женщина перевела деньги на «безопасные» счета, звонки прекратились. Она поняла, что стала жертвой мошенников.
30 сентября профессор обратилась в отдел полиции № 15. Она рассказала правоохранителям, что слышала раньше о таких схемах мошенничества, но на нее было оказано психологическое воздействие.
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