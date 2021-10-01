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Происшествия1 октября 2021 14:42

В Академическом иномарка сбила женщину на перекрестке

Пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора
Маргарита РАЗУМОВА
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Фото: паблик "Екатеринбург-Серов - online"

Фото: паблик "Екатеринбург-Серов - online"

Авария произошла сегодня, 1 октября около полудня на перекрестке Краснолесья – Вильгельма де Геннина. Водитель автомобиля Hyundai ехал в сторону Вильгельма де Геннина, когда на перекресток вышла женщина.

- Водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил наезд на пешехода женщину. По предварительной информации, она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора слева на право, по ходу движения. Водитель 1984 года рождения, - прокомментировали в управлении ГИБДД по Екатеринбургу.

Пострадавшую с сотрясением и черепно-мозговой травмой доставили в больницу №23.

Водитель на Hyundai Solaris сбил пешехода в Академическом
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