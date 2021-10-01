На Урале Ночь музыки пройдет в конце октября

Ночь музыки в Свердловской области должна была пройти 25 июня 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Ночь музыки пройдет 22 октября 2021 года. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

- Фестиваль пройдет в режиме COVID-free, - говорится в сообщении пресс-атташе Ural Music Night.

Куйвашев заявил, что поручит правительству создать зоны в Свердловской области, свободные от коронавируса. Это значит, что туда будут пускать только тех, у кого есть прививка от COVID-19 или антитела. Именно по такому принципу пройдет и уральская Ночь музыки.

Подробности о фестивале появятся 4 октября.

Ночь музыки в Свердловской области должна была пройти 25 июня 2021 года. В фестивале должны были принять участие больше 100 площадок. В Екатеринбурге ждали выступлений «Агаты Кристи» с Вадимом Самойловым, группы «Каста», Nautilus Pompilius и других музыкантов.

Однако из-за третьей волны коронавируса Ночь музыки отменили. Решение принял губернатор. Его утвердил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.