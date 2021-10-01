Губернатор объяснил введение обязательной вакцинации в Свердловской области

Власти решили ввести обязательную вакцинацию, чтобы не доводить до необходимости введения локдауна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 1 октября ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram объяснил введение такой меры.

По словам главы региона, эпидемия коронавируса никак не отступит - каждые сутки в Свердловской области регистрируется больше 500 новых случае заражения.

- Это решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае - локдаун. – написал Евгений Куйвашев. - Лучше не становится, люди болеют тяжело. Вы и сами это видите. Все уже сбились со счета, какая сейчас волна - третья? Или уже четвертая? Снова болеют все вокруг: кто-то по второму кругу, а кто-то говорит, что и по третьему. Мы потеряли уже так много друзей, близких, коллег. Я не сгущаю краски. Ситуация тяжелая.

Также глава региона сообщил о том, что в Свердловской области планируется введение зон, свободных от коронавируса, то есть мест, куда будут пускать вакцинированных или имеющих антитела.

Кроме того Евгений Куйвашев объявил о дате проведения Ночи музыки-2021. Фестиваль все таки состоится, но пройдет в закрытых помещениях, где уже будут работать «свободные зоны».