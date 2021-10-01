Дмитрий Песков прокомментировал смерть двух срочников в свердловской военной части

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о случившемся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле видели информацию о смерти двух солдат-срочников в военной части в Свердловской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- И в данном случае мы исходим из того, что, в первую очередь, и Комитет солдатских матерей, и кто бы то ни было могут обращаться в министерство обороны, - заявил он.

Песков отметил, что Минобороны охотно идет на контакт. Также он подчеркнул, что в Кремле о случившемся знают из СМИ и не знают, насколько это достоверная информация.

Так Песков ответил на вопрос о том, будет ли реагировать Кремль на случившееся.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала «КП Екатеринбург», что обратилась к военному прокурору Ракетных войск стратегического назначения после смерти двух солдат-срочников под Нижним Тагилом. Она сообщила ему, что ее беспокоит противоречивость информации.

Напомним, что из воинской части сначала сбежал 20-летний соладт-срочник с автоматом и штык-ножом. Он служил в Тагильском ракетном соединении в поселке Свободном. В ЦВО сообщили, что срочник просто заблудился. Позже солдата нашли мертвым. Он пытался забраться на линию электропередач, где его ударило током. Также в этой части покончил с собой 19-летний Михаил, который служил поваром.

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