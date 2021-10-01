В Нижнем Тагиле вынесли приговор четырем организаторам подпольного казино

Злоумышленники указывали в документах, что собираются размещать на площади биржевые, консультационные терминалы и терминалы для продажи лотерейный билетов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор четырем местным жителям, которые создали сеть подпольных казино с игровыми автоматами. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

С октября 2015 по сентябрь 2019 года Евгений Шалагинов, Александр Майоров, Игорь Маркин и Сергей Ципис объединились, чтобы создать сеть подпольных казино. Лидерами группы стали Шалагинов и Майоров. Именно они находили нежилые помещения и заключали договоры аренды от имени двух юридических лиц и индивидуального предпринимателя, которые ничего не подозревали о преступном сговоре.

При этом злоумышленники указывали в документах, что собираются размещать на площади биржевые, консультационные терминалы и терминалы для продажи лотерейный билетов.

Маркин и Ципис занимались техническим обслуживанием игровых автоматов. Также они выдавали выигрыши игрокам при неисправности оборудования либо в случае отсутствия нужной суммы в диспенсерах терминалов.

- Противоправная деятельность держателей подпольного казино была выявлена и пресечена сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Нижнетагильское» в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в рамках которых, в частности, осуществлялась проверочная закупка, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга добавил, что четыре мужчины в возрасте от 33 до 40 лет были признаны виновными по части 3 статьи 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», средств связи, совершенные организованной группой). Осужденные вину не признали.

Суд приговорил Евгения Шалагинова к трем годам условно с испытательным сроком три года. Также он должен заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Александру Майорову дали 2,5 года условно с таким же испытательным сроком и штраф в 300 тысяч рублей.

Игоря Маркина приговорили к двум годам условно с таким же испытательным сроком и штрафу 200 тысяч рублей. Сергею Ципису дали наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком на два года. При этом суд забрал автомобили «ВАЗ-2106» и Kia Cerato у Маркина в сумму уплаты штрафа.

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