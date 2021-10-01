В Екатеринбурге мужчина зарезал знакомого во время пьяной ссоры

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге 30 сентября 43-летний мужчина из Режа пришел в квартиру к своему 35-летнему товарищу на Суворовском, где они стали распивать алкоголь. В какой-то момент между знакомыми произошел конфликт, и гость схватился за нож.

- Обвиняемому показались обидными высказанными в его адрес слова. На почве ссоры обвиняемый вооружился хозяйственно-бытовым ножом и причинил им своему оппоненту несколько ранений в область туловища и шеи, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Хозяин квартиры скончался на месте от полученных травм. О теле мужчины с ножевыми ранениями сообщил сотрудникам Росгвардии старший бригады скорой медицинской помощи. Прибывшие на место силовики задержали подозреваемого.

- Задержанным оказался нигде не работающий житель города Режа. Ранее он был судим за разбой, причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, а также уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Погибший также привлекался к уголовной ответственности - был судим за хулиганство, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого в убийстве под стражу.