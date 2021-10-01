СвЖД совместно с регионами обновляет подвижной состав на пригородных и туристических маршрутах

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

С 1 октября новые пассажирские вагоны, оформленные в стиле туристических брендов «Императорский маршрут» и «VisitTyumen», будут курсировать в составе поездов на направлении Тюмень – Тобольск. Шесть комфортабельных вагонов приобретены в рамках совместного проекта правительства Тюменской области и АО «Свердловская пригородная компания». Это завершающий этап программы по обновлению подвижного состава на данном направлении (всего приобретено 14 вагонов, в том числе четыре, оборудованные под нужды маломобильных пассажиров).

Новые вагоны соответствуют всем современным требованиям безопасности и комфорта. Они оснащены кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, аппаратами раздачи питьевой воды. В салонах имеются информационные табло, установлены удобные кресла с персональными аудиомодулями и розетками для зарядки мобильных устройств.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Четыре вагона включены в состав поезда №7360/7359 «Императорский маршрут», еще два – в состав пригородного поезда №7362/7361, курсирующего под брендом «VisitTyumen». В пути пассажирам бесплатно доступны познавательные фильмы о туристических достопримечательностях Тобольска и Тюменской области, а также аудиогид.

Железнодорожный транспорт является неотъемлемой частью современной туристической отрасли, для региональных путешествий люди все чаще выбирают пригородные поезда. В пиковые периоды «Императорский маршрут» заполнен на 100%, ежегодно поезд перевозит свыше 100 тыс. человек.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

СвЖД активно развивает железнодорожные туристические маршруты, уделяет особое внимание выбору подвижного состава для организации таких перевозок. В 2020 году, в рамках соглашения с правительством Свердловской области, на магистраль поступили шесть новых комфортабельных пассажирских вагонов. Пять из них курсируют в составе пригородных поездов на направлении Екатеринбург – Алапаевск – Сосьва. Один вагон, оформленный в стиле бренда «Императорский маршрут», включен в состав специального туристического поезда сообщением Екатеринбург – Алапаевск. Поезд курсирует по выходным дням и пользуется неизменной популярностью у пассажиров.