В ТЦ «Дирижабль» неизвестные напали на женщину у банкомата

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Фото: сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге в торговом центре «Дирижабль»двое неизвестных мужчин напали на женщину у банкомата. Об этом сообщает сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Женщина шла от банкоматов. По всей видимости перед этим сняла крупную сумму денег. Двое начали пытаться забрать у неё их у кафе, она закричала, в итоге эти ребята брызнули из перцового баллончика, - рассказал очевидец.

В торговый центр приехала скорая помощь. Фото: сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Также посетитель торгового центра увидел, что женщине попытался помочь охранник. Однако неизвестные брызнули и ему в лицо. Очевидец не знает, удалось ли преступникам отобрать деньги. Им удалось скрыться. На место приехала полиция и скорая помощь.

В городском УМВД «КП Екатеринбург» сообщили, что информация об инциденте поступила в отдел полиции №12 около 10:40. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности причастных к случившемуся. Полиция просит очевидцев этого происшествия обратиться по телефону 8(343)356-42-12 или 102(02).

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