В Екатеринбурге перекроют движение по улице Готвальда

Объехать участок ремонта можно будет по улицам Машинистов, Черепанова и переулку Выездному Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на время закроют движение транспорта по улице Готвальда. Об этом сообщает администрация города.

- Это необходимо для строительства тепловой сети, - говорится в сообщении.

Дорогу перекроет Екатеринбургская теплосетевая компания. Движение транспорта ограничат по улице Готвальда в районе жилого дома № 14а. Дорога будет закрыта с 22 до 24 октября 2021 года.

Объехать участок ремонта можно будет по улицам Машинистов, Черепанова и переулку Выездному.

Ранее дорожники сообщили, что перекроют движение по трассе «Екатеринбург – Тюмень». Закроют участок на мосту через реку Камышловка и на 144 километре дороги. Это связано с ремонтом. Дорогу закроют с 06:00 30 сентября по 23:59 3 октября. Также трассу перекроют на это же время с 5 по 10 октября. Также движение по этой трассе ограничат на несколько дней с 123 по 148 километр из-за дорожных работ.