В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, погубившему в аварии невесту друга

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В Екатеринбурге 30 сентября вынесли приговор 32-летнему Михаилу Алешко обвиняемому в смертельной аварии в Академическом. В ДТП погибла 36-летняя Елена - невеста друга Михаила. Ее жених – Иван тоже находился в машине, но не пострадал.

- Суд постановил назначить Алешко наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запретить ему заниматься определенной деятельностью связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Кроме этого возложить на него обязанности по возмещению материального вреда потерпевшим на сумму 800 тысяч рублей и 86 300 рублей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ленинского районного суда.

Напомним, страшная авария произошла 21 ноября 2020 года на улице Сахарова. Volswagen Polo с тремя людьми в салоне проехал на красный и не справившись с управлением протаранил отбойник и въехал в металлический забор. Никто из находящихся в машине не был пристегнут.

Иван и Елена должны были вот-вот пожениться. Церемония должна была состояться меньше чем через неделю.

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