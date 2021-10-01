ЕВРАЗ направит 15 млрд рублей на реализацию экологической стратегии в дивизионе «Урал»

Высадка эйхорнии и пистии в прудки-отстойники

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов принял участие в Межрегиональном онлайн-марафоне «Экосистема. Комплексный подход к вопросам экологии», который прошел при поддержке издательского дома «Коммерсантъ» в восьми регионах России.

Открыл конференцию заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов, который подчеркнул важную роль промышленных предприятий региона в снижении нагрузки на окружающую среду.

Ежегодно ЕВРАЗ направляет более 2 млрд рублей на природоохранные мероприятия на Урале. В 2020 году эта сумма составила 2,3 млрд рублей: была запущена после технического перевооружения доменная печь № 6 и остановлена выработавшая свой ресурс домна № 5, что позволит снизить выбросы на 235 тонн в год. Проект реализован в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». С учетом запущенной ранее домны № 7 ЕВРАЗ НТМК имеет самое чистое и одно из самых эффективных доменных производств в России.

В Тагильский пруд выпущено более 3 тыс. мальков

«В ЕВРАЗе принята экологическая стратегия до 2030 года, основные акценты в которой сделаны на снижении углеродного следа, сокращении выбросов в атмосферу, переработке отходов и переходе к замкнутому циклу водопользования. Только на Урале мы планируем направить на реализацию природоохранных мероприятий и внедрение экологичных технологий около 15 миллиардов рублей, – отметил Денис Новоженов. – Это позволит улучшить условия жизни в наших городах для будущих поколений».

В сентябре с участием представителей межрегионального отделения Росприроднадзора на ЕВРАЗ НТМК была введена в работу новая аспирационная установка миксерного отделения конвертерного цеха. Ранее на комбинате были запущены после реконструкции аспирационные установки в колесобандажном цехе, на участке шлакообразующих смесей управления подготовки производства, в фасонно-литейном цехе и цехах коксохимического производства. Мероприятия позволят снизить выбросы пыли на 35 тонн в год.

На предприятии улучшают систему водопользования. Регулярно заменяют фильтры на спусках сточных вод в прудки-осветлители и в реки Малая Кушва и Вязовка, реализуют проект по переходу на полностью замкнутый цикл. В 2020 году проведена очистка прудка-осветлителя на реке Малая Кушва. Ежегодно комбинат выполняет биологическую реабилитацию водных объектов высшими водными растениями, зарыбляет местные водоемы мальками рыб-мелиораторов: сазана, белого амура и толстолобика.

Доменная печь № 6 ЕВРАЗ НТМК после технического перевооружения

ЕВРАЗ НТМК продолжает реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Экология». В текущем году будет выведена из эксплуатации градирня конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве, что приведет к снижению выбросов на 175 тонн, в том числе веществ, специфических для коксохимического производства. В целом до 2024 года на реализацию экологических мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» ЕВРАЗ НТМК инвестирует 3,4 млрд рублей.

За последние 30 лет ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в 4,4 раза. В настоящее время выбросы предприятия на 24,2% ниже установленного для комбината норматива предельно-допустимых выбросов(ПДВ).

В ходе оценки эффективности внедрения Наилучших доступных технологий (НДТ), проведенной представителями Общественного совета при Минприроды России, отмечено, что на комбинате около 90% применяемой технологии может быть классифицирована, как НДТ.