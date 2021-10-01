В Сургуте отремонтировали оживленную улицу

Работы завершат на днях Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сургуте открывают для движения улицу Мелик-Карамова, которая была закрыта из-за ремонта ливневой канализации с 18 июля 2021 года. Все это время водители объезжали закрытый участок.

Сейчас подрядчик полностью смонтировал ливневую канализацию и приступает к укладке асфальта. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

Завершение ремонта откладывали несколько раз, участок улицы собирались открыть еще в конце августа, однако подрядчик сообщил, что не успевает выполнить работы, поэтому работы продлили до середины октября.

К середине будущей неделе все работы должны быть завершены и движение будет открыто.