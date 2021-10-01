«Единая Россия» поддержала кандидатуру Александра Высокинского на пост сенатора

Сейчас кандидатуру Александра Высокинского должен согласовать президиум Генерального совета «Единой России» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президиум Регионального политсовета «Единой России» 1 октября поддержал кандидатуру бывшего первого заместителя губернатора Александра Высокинского на пост сенатора - представителя от Заксобрания Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе реготделения партии.

- Александр Геннадьевич - опытный управленец, знает специфику экономического и территориального развития региона - работал на должностях главы Екатеринбурга, заместителя губернатора. Уверены, что он будет достойно защищать интересы Свердловской области в Совете Федерации, - отметил секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.

Прежний сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий продолжит свою работу в региональном парламенте.

Сейчас кандидатуру Александра Высокинского должен согласовать президиум Генерального совета «Единой России». После этого, 8 октября, его кандидатура будет внесена на рассмотрение Законодательного Собрания нового созыва.