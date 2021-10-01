«Накопительный счет» от УБРиР становится выгоднее

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Максимальная доходность может достигать 7% годовых при подключении опции «Накопление».

«Накопительный счет» оформляется в мобильном приложении или интернет-банке и пополняется с действующей карты банка (карту можно пополнить в том числе переводом из сторонней кредитной организации). Базовая ставка по продукту составляет 4,5%.

Бонусная ставка суммируется с базовой доходностью по счету и зависит от ежемесячных оборотов по карте УБРиР: от 10 тысяч рублей — прибавляется 1%, от 30 тысяч рублей — 1,5%, от 60 тысяч рублей — 2%. Дополнительно банк начислит 0,5% при поступлении на карту заработной платы/пенсии/пособия в размере от 10 тысяч рублей.

Отметим, если сумма на счете превышает 1 млн рублей, то на остаток средств будет начислено 5% годовых, а в случае перевода на карту банка зарплаты (пенсии/пособия) от 10 тысяч рублей - 5,5% годовых.

Например, Владимир открыл «Накопительный счет» с опцией «Накопление» с суммой 600 000 рублей, получает зарплату на карту банка, и в месяц совершил покупок на 65 000 рублей. В этом случае на вложения клиента банк начислит 7% годовых.

Другой пример: Елена оформила «Накопительный счет» (с подключением опции «Накопление») и положила под процент 1 млн 200 тысяч рублей, потратила по карте 65 000 рублей, и также является зарплатным клиентом банка. В итоге доходность будет рассчитываться так: на 1 млн рублей банк начислит 7% годовых, а на оставшиеся 200 000 - 5,5% годовых.

По «Накопительному счету» предусмотрено свободное пополнение и снятие любой суммы. Проценты начисляются ежемесячно и рассчитываются на ежедневный остаток по счету. Продукт пользуется большим спросом у клиентов: с его помощью можно легко начать копить на любые цели и всегда иметь доступ к деньгам.

«Количество клиентов, оформивших продукт, с начала года выросло на 56%, а портфель увеличился на 46%. Клиенты понимают выгодность «Накопительного счета»: вы можете положить деньги под процент и при этом управлять средствами в режиме реального времени. Понадобилось — перевели со счета на карту нужную сумму, потратили, пришла зарплата — отложили часть денег, сберегли. То есть это гибкий продукт, который соответствует клиентским потребностям», - рассказал Евгений Вяткин, управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР.

Добавим, что бонусная ставка меняется для всех клиентов: как действующих, так и тех, кто открывает «Накопительный счет» впервые и при оформлении опции «Накопление».