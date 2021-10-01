В Свердловской области отопление включили во всех домах

Все системы теплоснабжения заработали в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отопление включили во всех жилых домах и объектах соцсферы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- По состоянию на 1 октября в целом по области в работу включено 1 507 котельных, - говорится в сообщении.

Все системы теплоснабжения заработали в штатном режиме. Сейчас в регионе отапливают 93 миллиона квадратных метров жилья и 6 052 учреждения социальной сферы.

При этом отопление уже включили в 1 088 учебных заведений, 1 695 детских садов и 1 094 учреждениях здравоохранения. Также тепло подали в 1 172 учреждений культуры, 154 интерната и 849 прочих объектов соцсферы.

При возникновении проблем на теплосетях, низком температурном режиме в помещениях и других вопросах по отоплению, уральцы могут обратиться на «горячую линию».

По данным на 27 сентября, в Свердловской области отопление дали почти во всех объектах социальной сферы. Тогда в регионе отапливалось 92,25 миллиона квадратных метров жилья и 6 048 учреждений соцкультбыта. При этом тепла не было в 155 многоквартирных домах Екатеринбурга.