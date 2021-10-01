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Общество1 октября 2021 9:22

В Югре восстановят 100 тысяч гектаров леса

Процесс займет три года
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В Югре приступили к восстановлению лесов

В Югре приступили к восстановлению лесов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ханты-Мансийском автономном округе до 2025 года восстановят 100 тысяч гектаров леса, в регионе высадят ель, сосну и кедр.

До конца 2021 года в Югре появится больше 22 тысяч гектаров леса, до конца 2024 года ежегодная площадь восстановления лесов составит по 25 тысяч гектаров. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

Восстановление леса в ХМАО проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Лес восстанавливают двумя путями – естественным, когда деревья сами начинают прорастать из семян и побегов, а также искусственным, когда их высаживают из питомников.