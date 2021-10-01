У екатеринбуржца приставы арестовали «Мазду» за долг по алиментам

Машину отправили на спецстоянку Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге 38-летний мужчина лишился «Мазды» из-за задолженности по алиментам своим несовершеннолетним детям. Машину екатеринбуржца арестовали судебные приставы, когда долг превысил 300 тысяч.

- Мужчина, являясь родителем несовершеннолетних детей, уклонялся без уважительных причин от уплаты средств в нарушение решения суда о взыскании алиментов, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы выяснили, что у должника есть счета в банках, однако денег на них не оказалось. Поэтому судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста автомобиля мужчины. Машину отправили на спецстоянку. Если екатеринбуржец не оплатит долг в установленный законодательством срок, «Мазду» передадут на оценку, а в дальнейшем на реализацию на торгах ТУ Росимущества.

Служба судебных приставов напоминает, что узнать о своих задолженностях и оплатить их можно на сайте ГУФССП по Свердловской области в «Банке данных исполнительных производств».