Власти Екатеринбурга придумали, как бороться с нелегальными парковками

Договор на аренду земли под стоянку будет действовать пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге власти придумали, как бороться с нелегальными парковками. По поручению главы города Алексея Орлова Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений провел аукцион на право заключения договора аренды участка на улице Омской, 112, где появится платная стоянка.

- По условиям договора победитель конкурса обязан использовать участок в соответствии с целевым назначением, а также строго соблюдать градостроительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Общая площадь парковки - 2 656 квадратных метров. Договор на аренду будет действовать пять лет. Ежегодно будет необходимо вносить плату за землю в размере 457 38 рублей. Эти деньги администрация города направит на благоустройство городских территорий.

В администрации города отметили, что только начали борьбу с нелегальными автостоянками и парковка на Омской будет не единственной легальной в городе. Сейчас в работе находятся около 50 подобных объектов во всех районах Екатеринбурга.