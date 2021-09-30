На Урале с начала года больше шести тысяч человек пострадали от укусов животных

У троих человек лабораторно подтвердили диагноз «бешенство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала этого года от укусов животных пострадали больше шести тысяч человек, при этом 91 случай из общего числа – от укусов диких зверей. У троих лабораторно подтвердили диагноз «бешенство», переносчиками опасного заболевания были лисы, это было в Каменском ГО, Тугулыме и Богдановиче.

- Прямому риску заразиться подверглись шестеро уральцев. За пострадавшими наблюдали медики, им проставили курс профилактических прививок. А при отсутствии антирабической помощи у больного человека или животного в 100% наступает летальный исход, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты напомнили, что заражение происходит при непосредственном контакте с источником инфекции - укусе больным животным или попадании его слюны на поврежденную кожу. После проникновения в организм вирус бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая всю нервную систему. Наибольшую опасность для человека представляют лисы и безнадзорные собаки.