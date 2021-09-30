В Екатеринбурге женщина ударила ножом своего сожителя во время алкогольного застолья

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 30-летняя местная жительница ударила ножом своего сожителя во время алкогольного застолья. Инцидент произошел вечером 28 сентября в жилом доме в переулке Хибиногорском. В полицию обратились медики скорой помощи, которые приехали на вызов. Мужчину в это время госпитализировали с серьезным ранением.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники ППСП установили, что около 20.30 пострадавший находился у себя дома, где у него в ходе совместного употребления спиртного возникла конфликтная ситуация со своей сожительницей, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Беседа на повышенных тонах закончилась потасовкой, и женщина в порыве гнева воткнула нож в грудь мужчине. Она не стала отпираться и призналась в содеянном. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до десяти лет тюрьмы. До суда ее заключили под стражу.